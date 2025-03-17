Beyoğlu'nda İETT Otobüsü Kazası - Son Dakika
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Beyoğlu'nda İETT Otobüsü Kazası

Beyoğlu\'nda İETT Otobüsü Kazası

Kontrolden çıkan İETT otobüsü bariyerlere çarptı, olay yerine ekipler sevk edildi.

17.03.2025 17:58
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Beyoğlu'nda kontrolden çıkan İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 16.20 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kontrolden çıkan İETT otobüsü refüjü aşıp karşı şeride geçti. Otobüs, çelik bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yol trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda İETT Otobüsü Kazası - Son Dakika

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