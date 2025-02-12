İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde hareketli saatler yaşandı.
Örnektepe Mahallesi'nde yer alan 4'er katlı, toplam 12 dairenin bulunduğu 2 binanın önündeki istinat duvarı yağışın da etkisiyle yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD, İSKİ ve doğal gaz ekipleri gönderildi.
Her iki binada elektrik, su ve doğal gaz kesilirken, apartman sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Binalarda oturanların belediye tarafından otellere yerleştirileceği öğrenildi. Mühürlenen iki binada hasar tespit çalışması başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Beyoğlu'nda istinat duvarı çöktü, iki bina boşaltıldı - Son Dakika
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