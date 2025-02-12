Beyoğlu\'nda istinat duvarı çöktü, iki bina boşaltıldı

3.Sayfa

Musk\'tan Trump\'a kritik uyarı: Bunu yapmazsan ülke iflas edecek

En değerli hazinesini cebe indirmek için harekete geçti

Mertens ile fotoğrafı olay oldu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde hareketli saatler yaşandı.

İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Örnektepe Mahallesi'nde yer alan 4'er katlı, toplam 12 dairenin bulunduğu 2 binanın önündeki istinat duvarı yağışın da etkisiyle yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD, İSKİ ve doğal gaz ekipleri gönderildi.

İKİ BİNA TAHLİYE EDİLİP MÜHÜRLENDİ

Her iki binada elektrik, su ve doğal gaz kesilirken, apartman sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Binalarda oturanların belediye tarafından otellere yerleştirileceği öğrenildi. Mühürlenen iki binada hasar tespit çalışması başlatıldı.