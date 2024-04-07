Beyoğlu'nda kaçak avlanılmış 3 ton midye ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Şahıslara toplam 52 bin 484 TL para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri, Beyoğlu Karaköy iskelesi yakınlarında şüpheli şahısların bir araca 150 çuval olan yaklaşık 3 ton ağırlığında kaçak yollarla avlanılmış midye yüklediğini belirledi. Harekete geçen ekipler H.A. ve S.A. adlı şüphelileri olay yerinde yakaladı. Midyelerin ise canlılığını sürdürebilmesi ve doğal hayata kazandırılabilmesi için yeniden denize döküldüğü öğrenildi. Şüpheli şahıslara toplam 52 bin 484 TL cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Beyoğlu'nda Kaçak Midye Operasyonu: 3 Ton Midye Ele Geçirildi - Son Dakika
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, araç trafiğine kapalı yaya bölgelerine giren ve kural ihlali yapan 82 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle alınan tedbirler hakkında bilgi vererek, her gün 2 bin 700 güvenlik personelinin trafik güvenliğini sağlamak için sahada olacağını, vatandaşların da bayram neşesini üzüntüye döndürmemeleri için özellikle kurallara uymasını istedi. Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların 9 günlük tatillerini huzurlu ve güvende geçirmesi için ek tedbirler alındı. Özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde uygulamalar yoğunlaşarak vatandaşlar hem polis hem de jandarma ekipleri tarafından bilgilendirilmeye başlandı.
Elazığ'ın Güney Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada, hafif ticari araç temizlik kamyonuna çarptı. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldıktan sonra hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapmaktadır.
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kaybolan 9 büyük baş hayvanı buldu. Hayvanlar sahibine teslim edilirken, hayvan hırsızlıklarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, D100 karayolunda meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda sentetik uyuşturucu, kokain, sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği sanal devriyeler kapsamında 13 siber suç olayında tespit edilen 54 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Siber suçlarla mücadele kapsamında binlerce internet sitesine erişim engellenirken, toplumun bilinçlendirilmesi için de çalışmalar yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?