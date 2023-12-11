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Beyoğlu'nda kadına çarpan sürücüye ev hapsi kararı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda kadına çarpan sürücüye ev hapsi kararı

Beyoğlu'nda eski Yemen Ulaştırma Bakanı'nın oğlu, tedavi için babasını hastaneye götürdüğü esnada aracıyla kadına çarpmış, yere savrularak ağır yaralanan kadın yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan ve aynı gün çıkartıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan Musaeed Hussein hakkında ev hapsine karar verildi.

Beyoğlu\'nda kadına çarpan sürücüye ev hapsi kararı
11.12.2023 - 20:12,
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Eski Yemenli Bakan'ın oğlunun cezası ev hapsine çevrildi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda eski Yemen Ulaştırma Bakanı'nın oğlu, tedavi için babasını hastaneye götürdüğü esnada aracıyla 69 yaşındaki kadına çarpmış, yere savrularak ağır yaralanan kadın yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan ve aynı gün çıkartıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan Musaeed Hussein hakkında ev hapsine karar verildi.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, eski Yemen Ulaştırma Bakanı Ahmed Musa'aed Husseın Haidrah hasta olduğu için tedavi amaçlı oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein ile birlikte Türkiye'ye gelmişti. Eski Bakan ve sürücüsü oğlu cadde üzerinde hastaneye seyrettiği esnada yolun karşısına geçmek isteyen Pakize Özer'e çarpmış, kaza sonucu yere savrulan Özer, başını yere çarpması sonucu ağır şekilde yaralanmış, kaza anı ise kameralara anbean yansımıştı.

Kaza ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, eski Yemenli Bakan'ın oğlu olan sürücü Musaeed Ahmed Musaeed Hussein'i gözaltına almıştı. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan eski Yemen Ulaştırma Bakanı ifadesinde, hasta olduğu için tedavi amacıyla araç sürücüsü oğlu ile birlikte Türkiye'ye geldiğini belirtmişti.

Emniyette ifadesi alınarak "taksirle yaralama" suçundan adli işlemi yapılan Hussein, nöbetçi savcılığın talimatıyla aynı gün adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından "yurt dışına çıkış yasağı" ve "adli kontrol" talebiyle aynı gün mahkemeye sevk edilen Hussein, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan Musaeed Hussein hakkında ev hapsine karar verildi.

Kaynak: İHA
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Türkiye, Beyoğlu, Yemen, Yargı, Ulaşım, Güvenlik, Kaza, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda kadına çarpan sürücüye ev hapsi kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda kadına çarpan sürücüye ev hapsi kararı - Son Dakika
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