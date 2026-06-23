Kargo hırsızı kameraya yakalandı - Son Dakika
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Kargo hırsızı kameraya yakalandı

Kargo hırsızı kameraya yakalandı
23.06.2026 11:53
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İstanbul Beyoğlu'nda bir kargo dağıtıcısının aracından iki paket çalan 68 yaşındaki şüpheli Ö.F.B., güvenlik kameraları sayesinde polis tarafından kısa sürede yakalanarak eşyalarla birlikte muhafaza altına alındı. İşlemlerin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kargo dağıtımı sırasında 2 adet paket çalan şüpheli önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

Olay, Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi'nde 5 Haziran tarihinde saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kargo firmasında çalışan B.T., dağıtım esnasında el aracından kısa bir süreliğine ayrıldı. Ardından tekrar geri gelen B.T., 2 adet kargonun çalındığını gördü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü tarafından hırsızlık suçuna yönelik çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Hırsızlık şüphelisi Ö.F.B. (68) isimli şahıs kısa sürede yakalanırken, eşyalar da muhafaza altına alındı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Beyoğlu, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kargo hırsızı kameraya yakalandı - Son Dakika

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