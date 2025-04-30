Beyoğlu'nda Kaza: Ev Hapsi Kararına İtiraz! - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Kaza: Ev Hapsi Kararına İtiraz!

Yaşlı adamı öldüren sürücünün ev hapsine verilen aile, itiraz etti ve adalet talep etti.

30.04.2025 22:54
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Beyoğlu'nda yaşlı adamı ezerek öldüren 17 yaşındaki sürücünün ev hapsi kararına aile itiraz etti

Hayatını kaybeden yaşlı adamın oğlu Erhan Yavuz: "Şahıs tutuklandığı zaman bir nebze olsun acımız diner"

İSTANBUL - İstanbul Beyoğlu'nda 17 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücünün kaldırımda oturan Abdulkerim Yavuz'a çarpıp ölümüne neden olmasının ardından verilen ev hapsi kararına aile itiraz etti. Hayatını kaybeden Yavuz'un oğlu Erhan Yavuz, "Hakimin tutuklama verdiğini düşünüyorduk. Avukatın bize dediği tek şey şahsın ev hapsi aldığıydı. Bildiğin çocuğa ödül verilmişti. Bu şahıs tutuklandığı zaman bir nebze acımız diner diye umuyoruz" dedi.

Kaza, 31 Mart'ta saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Mustafa E.babasına ait 06 AER 753 plakalı hafif ticari araç ile seyir halindeyken karşıdan gelen aracı görmüştü. Sürücü, manevra yapmak isterken hafif ticari araç ile kaldırıma çıkarken, o esnada kaldırımda oturan Abdulkerim Yavuz(59)'a çarpmıştı. Çarpma sonrası sürücü Mustafa E. olay yerinden kaçarken, Yavuz ise ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Yavuz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri tarafından şüpheli yakalanmış, emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkartılan Mustafa E.'ye adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezası verildi. Acılı aile ise verilen karara itiraz etti.

"Ev hapsiyle adeta ödül vermişler"

Hayatını kaybeden Abdulkerim Yavuz'un oğlu Erhan Yavuz, "Olay esnasında ben Levent tarafındaydım. Oradaki arkadaşlarımız telefon aracılığıyla bize ulaştı. Biz oraya gidene kadar ve ambulansın geç gelmesi ile babam kan kaybından vefat etmişti. Babama çarpan şahıs olay yerinden hemen kaçmıştı ve kaçarken neredeyse küçük bir çocuğu da ezip gidecekti. Biz taziye için Batman'a gittiğimizde bu şahsın ıslah evinde olduğunu düşünüyorduk. Hakimin tutuklama verdiğini düşünüyorduk. İstanbul'a döndüğümüzde ise avukatın bize dediği tek şey; şahsın ev hapsi aldığıydı. Bildiğin çocuğa ödül verilmişti. Hukuki şartlara göre deliller toplanması ve karar varılması sürecinde çocuğun ıslah evinde olması gerekirdi. Ama hakim nasıl bir vicdan ile karar veriyorsa direkt ev hapsine karar veriyor. Bu küçük yaşta çocukların suçlara karışmasına teşvik edici bir durum demek oluyor. Resmen çocukları suça itiyor" ifadelerini kullandı.

"Verilen karar hiçbir şekilde adil değil"

Hukuki sürecin devam ettiğini söyleyen Yavuz, "Biz adaletin gerçekten yerini bulmasını ve hakimin kendisini bizim yerimize koymasını istiyoruz. Bu durum hakimin ailesinden birine olmuş olsaydı aynı hassasiyette bu kararı vermiş olur muydu? Buradan bütün yetkililere sesleniyoruz. Bu konu ile ilgili gerekenin yapılmasını istiyoruz. Süreç şu an ilerlemekte ve şahsın tutuklanması için gereken itirazlarda bulunmaktayız. Şu an mahkemeyi bekliyoruz. Verilen karar hiçbir şekilde adil değil. Bu şahıs tutuklandığı zaman bir nebze acımız diner diye umuyoruz. Şahsı tanımıyoruz. Bugün bu yasayı, kendi kardeşim bile olsa isterim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Kaza: Ev Hapsi Kararına İtiraz! - Son Dakika

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