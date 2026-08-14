Beyoğlu'nda Marketin Üzerine Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Marketin Üzerine Silahlı Saldırı

Beyoğlu\'nda Marketin Üzerine Silahlı Saldırı
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İstanbul Beyoğlu'nda motosikletli 2 şüpheli markete silahlı saldırıda bulundu, ölü veya yaralı yok.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde motosikletli 2 şüpheli, markete silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 05.10 sıralarında Beyoğlu ilçesi Tersane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle gelen maskeli 2 şüpheli, yol üzerinde bulunan markete silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken markette hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Saldırıya uğrayan marketinin yakınında bulunan işletme sahibi Taşkın Okay, "Sabah erken saatlerde tanımadığımız 2 şahıs yüzleri kapalı motosikletle yoldan geçerken binamızın ön tarafında bulunan markete iki el ateş etmişler. Çalışanlarımızın birisi içerideydi. O korunaklı vaziyetteydi. Market çalışanın birisi depodan malzeme çıkarmaya çalışırken Allah'tan kimse olmadığı bir anda ateş etmişler. Belki de bunu da gözettiler bilmiyorum, bilemiyoruz. Bir kurşun benim buzdolabına isabet etmiş. Can kaybı yok. Kimseyle şeyimiz husumetimiz, herhangi bir sıkıntımız yok. Yoldan geçen herkes burada bizim ekmeğimizi yemiş, suyumuzu içmiştir. Yani rahatlıkla söyleyebilirim. Bilemiyoruz ki kimdir, nedir? Yani biz de çok merak ediyoruz, kim bize bunu yapar? Uçan kuş bile bize dua ederek geçer buradan. Onun için ne olduğunu, ne bittiğini gerçekten çok merak ediyoruz. Kamera görüntülerinde de var, yüzlerini kapatıp geçmişler. Herhalde bir planları vardır, bildikleri vardır. Neyin hesabını görmek istediler. Polisler geldiler, görevlerini yaptılar sağ olsunlar" dedi.

Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yüzleri kapalı motosikletli 2 şüphelinin dükkanın önüne geldiği arkadaki şüphelinin silahla dükkana ateş ettiği, ardından olay yerinden uzaklaştıkları anlar görülüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Beyoğlu, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda Marketin Üzerine Silahlı Saldırı - Son Dakika

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