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Beyoğlu'nda metruk binada şüpheli ölüm: 2 kişi gözaltında - Son Dakika
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Beyoğlu'nda metruk binada şüpheli ölüm: 2 kişi gözaltında

Beyoğlu'nda metruk bir binadan kötü koku geldiği ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ceset buldu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, binadaki 2 kişi de gözaltına alındı.

Beyoğlu\'nda metruk binada şüpheli ölüm: 2 kişi gözaltında
21.12.2023 - 00:34,
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Beyoğlu'nda metruk binada şüpheli ölüm: 2 gözaltı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda metruk bir binadan kötü koku geldiği ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ceset buldu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, binadaki 2 kişi de gözaltına alındı.

Olay saat 09.00 sıralarında İstanbul Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Çiftevav Sokak'ta bulunan metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadan kokuların gelmesi üzerine vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri geldi. Polis ekiplerinin binayı incelemesinin ardından bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Daha sonra itfaiye ekipleri cesedi çıkarabilmek için binanın dışındaki demir korkulukları keserek binaya girdi. Ardından olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmasının ardından ceset cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şahsın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi. Cesedin üzerinde herhangi bir kimlik çıkmazken, binadaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda metruk binada şüpheli ölüm: 2 kişi gözaltında - Son Dakika


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