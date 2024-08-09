Beyoğlu'nda Otel İnşaatında Ölüm: 8 Şüpheliye Hapis Cezası Talebi - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Otel İnşaatında Ölüm: 8 Şüpheliye Hapis Cezası Talebi

Beyoğlu\'nda Otel İnşaatında Ölüm: 8 Şüpheliye Hapis Cezası Talebi

Beyoğlu'nda bir otel inşaatında çalışırken metrelerce yüksekten aşağıda bulunan beton mikserinin üzerine düşerek hayatını kaybeden Duran Temur'un ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede, takılması zorunlu emniyet kemerlerinin takılı olmadığı belirtilirken, 8 şüphelinin 6'şar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

09.08.2024 17:15
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Beyoğlu'nda bir otel inşaatında çalışırken metrelerce yüksekten aşağıda bulunan beton mikserinin üzerine düşerek hayatını kaybeden 58 yaşındaki Duran Temur'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, takılması zorunlu emniyet kemerlerinin takılı olmadığı belirtilirken, aralarında inşaat yetkilileri ile güvenlik uzmanlarının da bulunduğu 8 şüphelinin 6'şar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Beyoğlu'nda 1 Şubat 2022'de 58 yaşındaki Duran Temur'un bir otelin inşaatında çalıştığı sırada metrelerce yüksekten aşağıda bulunan beton mikserinin üzerine düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, aralarında inşaat yetkilileri ile güvenlik uzmanlarının da bulunduğu 8 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Takılması zorunlu emniyet kemerlerinin takılı olmadığı belirtildi

Hazırlanan iddianamede, hayatını kaybeden işçi Duran Temur'un yüksekte çalışmasına rağmen geri sarımlı düşüş tutucular, kancalar, lanyard halatlar, şok emiciler ve yaşam hatları gibi yüksekte çalışanların takmasının zorunlu olduğu emniyet kemerlerinin takılı olmadığı aktarıldı.

"Olay benim sorumluluğumda olmadı"

Şüphelilerden inşaat mühendisi Mehmet B.'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, olay günü inşaatta olduğunu ancak Duran Temur'u görmediğini söyleyerek, "İnşaatın girişinde beton döküm işi yapılacak olması sebebiyle beklerken, maktulün beton mikserinin üstüne düştüğünü gördüm. Diğer işçilerle birlikte maktulü beton arabasının üzerinden alıp ambulansa taşıdık. Olay yerine geri döndüğümde olayın şokuyla fark edemediğim hususları incelediğimde olayın benim sorumluluğumda olmadığını, maktulün her nedense diğer inşaata geçtiğini ve bu inşaatın aydınlık boşluğundan düştüğünü tespit etmiş bulundum. Olayla tek bağlantım maktulün benim şirketimde sigortalı eleman olmasıdır" dediği kaydedildi.

6'şar yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede 8 şüphelinin 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği takdirde şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Otel İnşaatında Ölüm: 8 Şüpheliye Hapis Cezası Talebi - Son Dakika

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