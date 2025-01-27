Beyoğlu'nda Otel Yangını Panik Yarattı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Otel Yangını Panik Yarattı

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Beyoğlu'ndaki otelde sauna bölümündeki elektrik panosunda yangın çıktı, turistler panikledi.

27.01.2025 15:35
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Beyoğlu'nda otelde yangın paniği

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 5 katlı otelin sauna bölümünde bulunan elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı. Otelde kalan bazı turistler panikle dışarı çıktı.

Yangın, 13.45 sıralarında Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin eksi ikinci katında bulunan saunanın elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı. Otelden bulunanlar panik halinde dışarı çıkarken, yangın otel çalışanlarının kendi çabalarıyla kısa sürede söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otelde kontrol amaçlı çalışma yaptı.

Otelde kalan bir kaç turist panikle dışarı çıktı. Otelin 5'inci katında kalan turist bir baba dumandan etkilenmesin diye çocuğunu battaniyeye sarıp dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri kontrollerini tamamlayıp ayrılırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Otel Yangını Panik Yarattı - Son Dakika

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