Beyoğlu'nda polise mukavemet gösteren şahısların üzerinden bıçak çıktı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda polise mukavemet gösteren şahısların üzerinden bıçak çıktı

Beyoğlu'nda trafik akışına engel oldukları belirlenen bir grup şahıs, kendilerini uyaran polis memurlarına tehdit ve hakaretlerde bulunarak mukavemet gösterdi. Ekiplerin olay yerinde gözaltına aldığı şahısların üzerinde bıçak ile falçata ele geçirildi.

24.04.2024 19:08
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Beyoğlu'nda polise mukavemet gösteren şahısların üzerinden bıçak çıktı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda trafik akışına engel oldukları belirlenen bir grup şahıs, kendilerini uyaran polis memurlarına tehdit ve hakaretlerde bulunarak mukavemet gösterdi. Ekiplerin olay yerinde gözaltına aldığı şahısların üzerinde bıçak ile falçata ele geçirildi.

Olay, Beyoğlu Kılıçalipaşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde dün saat 07.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde bir grup şahsın trafik akışına engel olduğu, yol kesip çevreye sataştığı belirlendi. Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan şüpheliler, tehdit ve hakaretlerde bulundukları polis memurlarına mukavemet gösterdi. Bunun üzerine M.K., A.T., H.T., H.K., M.Ç. ve İ.Ç. adlı şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst aramalarında M.K. ve A.T.'nin üzerinde bir adet bıçak ve falçata bulundu. Yakalanan şüphelilere Karayolları Trafik Kanunu'nun 'taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları' suçundan ve Türk Ceza Kanunu'nda bulunan 'görevli memura mukavemet', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından işlem yapıldı. Şüpheliler M.K. ve A.T. hakkında ayrıca Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda polise mukavemet gösteren şahısların üzerinden bıçak çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda polise mukavemet gösteren şahısların üzerinden bıçak çıktı - Son Dakika
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