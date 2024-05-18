Beyoğlu'nda taksi şoförü Faslı yolcuyu darp ederek ölümüne neden oldu - Son Dakika
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Beyoğlu'nda taksi şoförü Faslı yolcuyu darp ederek ölümüne neden oldu

Beyoğlu\'nda taksi şoförü Faslı yolcuyu darp ederek ölümüne neden oldu

Beyoğlu'nda taksiye binmek isteyen Fas uyruklu Jamal Doumane'yi taksiye almayan ve ardından darp ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen taksici hakkında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın haksız tahrik indirimi ile 9 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ölen Doumane'nin ailesi ise sanığın tahliye edildiğini düşünerek mahkeme başkanına saldırmak istedi.

18.05.2024 09:03
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Beyoğlu'nda taksiye binmek için el kaldıran Fas uyruklu Jamal Doumane'yi taksiye almadığı, bunun üzerine aracın bagaj kısmına vuran Doumane'yi inip darp sırasında yere düşürerek ölümüne neden olduğu iddia edilen taksicinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın haksız tahrik indirimi ile 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Ölen Doumane'nin ailesi ise sanığın tahliye edildiğini düşünerek mahkeme başkanına saldırmak istedi.

Beyoğlu'nda taksiye binmek için el kaldıran Fas uyruklu Jamal Doumane'yi taksiye almadığı ve bunun üzerine aracın bagaj kısmına eliyle vuran Doumane'yi inip darp sırasında yere düşürerek ölümüne neden olduğu iddia edilen taksici Doğan Güç'ün yargılanmasına devam edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Doğan Güç ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya ölen Jamal Doumane'nin eşi ile kızı da 'müşteki' sıfatıyla katıldı.

"Yerlerde sürünecek haldeyiz"

Duruşmada beyanda bulunan ölen Doumane'nin eşi Fatima Krib, mahkemeye güveninin sonsuz olduğunu söyleyerek, "Eşim öldükten sonra evimin geçimini nasıl sağlayacağım bilemiyorum. Yerlerde sürünecek haldeyiz. Çocuklarım intihara kalkıştılar. Sanığın 10 veya 20 yıl değil müebbet almasını istiyoruz" dedi.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, olay günü Jamal Doumane'nin taksi sürücüsü olan sanık Doğan Güç'e araçla yanından geçtiği sırada binmek amacıyla el salladığı, sanığın durmadan devam ettiği sırada Doumane'nin aracın bagaj kısmına vurduğu ve kısa süre sonra sanığın aracı sağa çekerek araçtan indiği anlatıldı.

Sert bir şekilde ittirerek yere düşürdüğü ve ölümüne neden olduğu belirtildi

Açıklanan mütalaada, sanığın araçtan inerek direkt olarak Doumane'ye saldırdığı, Doumane'nin boğazını sıktığı ve tekme attığı sırada sert bir şekilde ittirmesiyle Doumane'nin yere düştüğü, bu şekilde hayatını kaybetmesine neden olduğu kaydedildi.

Mütalaada, sanığın kastının ölüme yönelik olmadığı, yaralama kastıyla hareket ettiği, taraflar arasındaki kavganın başlamasına maktul Doumane'nin seyir halinde olan ve sanığın kullanımında bulunan taksiye vurması üzerine başladığı belirtildi.

Haksız tahrik indirimi ile 9 yıla kadar hapsi talep edildi

Mütalaada, sanık Doğan Güç'ün haksız tahrik altında 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 6 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

"Çok pişmanım"

Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık Güç pişman olduğunu söyleyerek, "Karşı taraftan özür diliyorum. Böyle olsun istemedim. Çok pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanığın tahliye edildiğini sanan aile, mahkeme başkanına saldırmak istedi

Mahkeme Başkanı, sanığın savunmasını tutanağa geçirdiği sırada ölen Doumane'nin müşteki eşi ve kızı, sanığın tahliye edildiğini düşünerek duruma tepki gösterdi. Bulunduğu yerden Başkanın olduğu alana geçmek isteyen Doumane'nin kızı Chaimae Doumane'yi salonda bulunan güvenlik görevlileri engelledi. Daha sonra müşteki aile duruşma düzenini bozdukları gerekçesiyle duruşma salonundan dışarı çıkarıldı.

Tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Doğan Güç'ün tutukluluk halinin devamına ve taraf avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Doğan Güç'ün 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beyoğlu, Fas, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda taksi şoförü Faslı yolcuyu darp ederek ölümüne neden oldu - Son Dakika

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