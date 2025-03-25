Beyoğlu'nda Yangın: Şüpheli Çöpü Ateşe Verdi - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Yangın: Şüpheli Çöpü Ateşe Verdi

Beyoğlu'nda bir şüpheli çöpe yanıcı madde atarak yangın çıkardı, iki bina alevlere teslim oldu.

25.03.2025 10:19
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Beyoğlu'nda bir şüpheli, 2 katlı binanın önündeki çöpe yanıcı madde attı. Çöpte çıkan yangın, dış cephedeki izolasyon kaplamadan çatıya yükselince bina alevlere teslim oldu. Alevler yan binaya da sıçrarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Şüphelinin çöpü yaktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Çaylak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen bir şüpheli sigarasını yaktıktan sonra 2 katlı binanın önündeki çöplere yanıcı madde attı. Şüpheli, binanın önünden ayrıldıktan kısa bir süre sonra çöpte çıkan yangın büyüdü. Alevler apartmanın dış cephesindeki izolasyon kaplamadan çatıya yükselerek oradan yan binaya sıçradı. Bitişik olan 2 bina alevlere teslim olurken, yangın çıkan apartman sakinleri kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında ölü veya yaralı bulunmazken, binalarda maddi hasar oluştu. Polis ekiplerinin ise yangınla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Öte yandan, şüphelinin çöpü yaktığı sonra da olay yerinden uzaklaştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"İzolasyonlar bir anda tutuşup alev almış"

İsmail Dİktepe, "Bizim arkadaşın evi burası, koşup geldim. Tahtalar yanmış, galiba sigara atmışlar. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Yatak varmış, o yanınca izolasyonlar bir anda tutuşup alev almış" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Yangın: Şüpheli Çöpü Ateşe Verdi - Son Dakika

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