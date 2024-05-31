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Beyoğlu'ndaki korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı: Eski sevgilisi nişanlanınca otobüsle gelip öldürmüş

Hasköy'de madde bağımlısı bir şahıs 5 sene önce ayrıldığı 10 yıllık eski sevgilisini başına ateş edip öldürdü

Kızın nişanlandığını öğrenen şahsın sabah otobüse binip kızın evinin önüne geldiği ortaya çıktı

Şahsın uyuşturucu madde kullanmaktan 10 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Elindeki silahla genç kızı sokak arasına böyle sürükledi

İSTANBUL - Beyoğlu Hasköy'de genç kızın sokak ortasında öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı. Genç kızın 10 yıldır birlikte olduğu şahıstan 5 sene önce ayrıldığı, şahsın ise kızın başkasıyla nişanlandığını öğrenince otobüsle İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. Evin önüne gelen şahsın genç kızı işe giderken silahla alıkoyduğu, daha sonra aralarında kavga çıktığı ve şahsın kızı başından vurduğu öğrenildi. Kendisini de başından vuran adamın yaralı olduğu uyuşturucu madde kullanmak suçundan 10 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan adamın genç kızı ara sokağa sürüklediği anlar kameraya yansıdı.

Beyoğlu Hasköy'de saat 08.30 sıralarında meydana gören olayda Özgür Kemal Akdemir (31), sabah saatlerinde tartıştığı eski sevgilisi Başak Tekin'i sokak ortasında başına tek el ateş ederek öldürmüş, kendisini de başından vurması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan dehşetin yeni detayları ortaya çıkı.

Dehşetin detayları ortaya çıktı

İddiaya göre Akdemir ile Tekin'in 2009 yılında tanışıp sevgili oldukları, yaklaşık 10 sene beraber oldukları, ancak Tekin'in Akdemir'i uyuşturucu madde kullandığı için ayrıldığı öğrenildi. Yaklaşık 5 sene önce ayrıldığı öğrenilen Tekin'i, Akdemir'in takıntı haline getirdiği ortaya çıktı. Bu süreçte Başak Tekin'in nişanlandığını duyan Akdemir'in, dün akşam Erzincan'dan otobüse binip sabah İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Eski sevgilisinin nişanlandığını öğrenince silahla gelmiş

Olay yerine yakın yerde ailesiyle yaşayan Başak Tekin'in adresine giden Akdemir'in işe giden genç kızın silahla önünü kestiği ortaya çıktı. Ardından zorla kızı yürüten şahsın sokak ortasında çıkan kavgada onu başından vurduğu ve kendi başına da bir el sıktığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan Özgür Kemal Akdemir'in "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 10 adet kaydı olduğu ortaya çıktı. Ağır yaralı şahsın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Genç kızı sokağa sürüklediği anlar kamerada

Öte yandan Akdemir'in elindeki silahla, genç kızı ara sokağa doğru sürüklendiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.