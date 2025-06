Beypazarı\'nda Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde komşusunun koyunlarının kendi tarlasına giremesi öfkelenen kişi, tartıştığı komşusu tarafından silahla vurularak öldürüldü. İki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi de yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Beypazarı ilçesi Üreğil Mahalesi'nde meydana geldi. İddialara göre, B.D.'nin tarlasına, komşusu A.T'nin koyunları girdi. İkili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.T., tabanca ile B.D.'ye ateş etti. İki aile arasında çıkan silahlı kavgada B.D'nin oğlu M.D. ve A.T. tabancayla, diğer 4 kişi ise darp edilmesi nedenyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye nakledilen B.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada yaralanan kişilerin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili her iki aileden de kişilerin gözaltına alındığı belirtildi. - ANKARA