Beypazarı'nda Terör Dolandırıcılığı

Ankara Beypazarı'nda son 1 haftada 17 kişi, isimlerinin terör örgütü listelerine karıştığı bahanesiyle dolandırılarak mağdur edildi.

Alınan bilgilere göre, Beypazarı'nda gözüne kestirdikleri vatandaşları arayarak, "Adınız FETÖ ve terör örgütü listelerine karıştı" bahanesiyle tuzağa düşüren dolandırıcılar, bu yöntemle 17 kişiyi mağdur etti. Durum üzerine harekete geçen polis ekiplerince zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İlçe Emniyet ekipleri, bu tür olaylara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. - ANKARA