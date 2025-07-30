Beypazarı'nda Yılan Nöbeti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yolda hazer yılanı gören bir vatandaş, yılan yolun karşısına geçene kadar oğluyla nöbet tuttu.

Beypazarı'nda bir vatandaş oğlu ile birlikte, yolun karşısına geçmeye çalışan bir hazer yılanını fark etti. Sıcak asfalt üzerinde ilerlemekte zorlanan yılanın zarar görmemesi için başında bekleyen vatandaş, hayvanın güvenli şekilde yolun karşısındaki tarlaya ulaşmasını sağladı. Yılan bir süre sonra gözden kayboldu. - ANKARA