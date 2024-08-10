Beypiliç\'e Çevre Suçundan Cezai İşlem Uygulandı

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Beyaz et sektöründe piyasayı belirleyici konumda bulunan Beypiliç, Büyüksu Deresi'ne zehirli atık boşaltırken ekiplere yakalandı. Dereye üçüncü kez zehirli atık attığı tespit edile Beypiliç firmasına 2 milyon 320 bin TL cezai işlem uygulanarak, "Çevreyi kasten kirletmek" suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Bolu'da faaliyet gösteren ve beyaz et sektöründe piyasayı belirleyici konumda bulunan Beypiliç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün radarından çıkamadı. Zehirli atıklarını, kesimhanelerinin yanından geçen Büyüksu Deresi'ne boşalttıkları anlarının görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gündüz yapılan denetimlerde üçüncü kez Beypiliç firmasının dereye boşalttığı zehirli atıklar görüntülendi. Adeta derenin rengini değiştiren zehirli atık sebebiyle Beypiliç, firmasına 2 milyon 320 bin TL ceza kesildi. Beypiliç'in kirlettiği Büyüksu Deresi havadan görüntülendi. Cezanın ardından "Çevreyi kasten kirletmek" suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. - BOLU