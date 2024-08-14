Beypiliç'in tırı Düzce'de dehşet saçtı: Freni boşaldı, ters şeride girip yandı - Son Dakika
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Beypiliç'in tırı Düzce'de dehşet saçtı: Freni boşaldı, ters şeride girip yandı

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Düzce'de Beypiliç'e ait tırın frenleri boşalınca ters şeride girip balatalarından yandı. Olayda 2 kişi yaralandı.

14.08.2024 02:08
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Beypiliç'in tırı Düzce'de dehşet saçtı: Freni boşaldı, ters şeride girip yandı

DÜZCE - Düzce'de Beypiliç'e ait tırın frenleri boşalınca ters şeride girip balatalarından yandı. Olayda 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bolu Dağı Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Beypiliç fabrikasından aldığı malzemeler ile İstanbul'a giden A.M. idaresinde ki 14 GH 364 plakalı Beypiliç'e ait tırın frenleri boşaldı. Sürücü rampa aşağıya hızla ilerlerken, önünde bulunan 1 kamyona çarpmasının ardından kamyon kanala uçtu. Beypiliç'e ait tır bu kazanın ardından durmayınca önündeki ticari taksiye çarpıp beton bariyerleri aşarak ters şeride girdi. Karşıdan gelen araçlara rağmen ters şeritten hızla ilerleyen Beypiliç'e ait tır, yaklaşık 10 kilometre sonra düzlükte durmasının ardından balatalarında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile alevleri söndürürken, olayda 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, Beypiliç fabrikasının sürücüsü A.M., "Bolu Dağı'nda kavşakta baktım sol taraf boş, atladım ters şeride. Diğer araca da vurdum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beypiliç'e ait tırın ters şeride girip ilerlediği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yolunda giden araca çarpmamak için Beypiliç'e ait tırın son sürat rampa aşağıya gittiği görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beypiliç'in tırı Düzce'de dehşet saçtı: Freni boşaldı, ters şeride girip yandı - Son Dakika

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