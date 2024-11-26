İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında can kaybı 7'ye, yaralı sayısı 37'ye yükseldi.
İsrail'in akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında can kaybı arttı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye, yaralıların sayısının da 37'ye yükseldiğini bildirdi. - BEYRUT
Son Dakika › 3.Sayfa › Beyrut'taki Saldırıda Can Kaybı 7'ye Yükseldi - Son Dakika
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