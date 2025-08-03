Konya'nın Beyşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı.
Olay, ilçe merkezindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapıldı. Beyşehir Devlet Hastanesine götürülen Y.K., acil serviste yapılan müdahale sonrasında hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Beyşehir'de Elektrik Çarpması: İşçi Yaralandı - Son Dakika
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