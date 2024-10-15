Beyşehir'de Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Beyşehir'de Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Beyşehir\'de Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kerpiç eve çarptı; sürücü yaşamını yitirdi.

15.10.2024 15:40
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde kerpiç evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Beyşehir'in Fasıllar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyinler Mahallesi'nde ikamet eden 76 yaşındaki Ahmet Kaya'nın kullandığı 42 H 5346 plakalı Tofaş Kartal otomobil, Fasıllar Mahallesine girdiği esnada kontrolden çıkarak yerleşim merkezindeki cami yanında bulunan ve içerisinde oturan kimsenin olmadığı boş kerpiç evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle evin duvarının bir bölümü yıkılarak aracın motor bölümünün üzerine çökerken, sürücü bulunduğu yerde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Ahmet Kaya, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazanın sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu duramayarak aracının kontrolden çıkmasıyla evin duvarına çarpmasıyla meydana geldiği düşünülürken, kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyşehir'de Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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