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Konya'nın Beyşehir ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın söndürüldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Hacıarmağan Mahallesindeki 2 katlı evde meydana geldi. Evde kimsenin olmaması nedeniyle can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekipleri yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, belediye ekipleri enkazda çalışma başlattı.

Konya\'nın Beyşehir ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın söndürüldü
09.01.2024 - 11:54,  Güncelleme: 11:55
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 04.30 sıralarında Hacıarmağan Mahallesinde bulunan 2 katlı metruk evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, kimsenin yaşamadığı metruk evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonunda diğer binalara sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından bir süre soğutma çalışması yürütülen ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Günün aydınlanmasıyla birlikte belediye ekipleri, evin enkazında çalışma başlattı. - KONYA

Kaynak: İHA
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