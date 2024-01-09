Konya\'nın Beyşehir ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın söndürüldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 04.30 sıralarında Hacıarmağan Mahallesinde bulunan 2 katlı metruk evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, kimsenin yaşamadığı metruk evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonunda diğer binalara sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından bir süre soğutma çalışması yürütülen ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Günün aydınlanmasıyla birlikte belediye ekipleri, evin enkazında çalışma başlattı. - KONYA