Beyşehir’de peş peşe çıkan iki ayrı yangın paniğe neden oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde peş peşe çıkan iki ayrı yangın paniğe neden oldu.

İlk yangın, öğlen saatlerinde Dalyan Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, trafo yangını ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İkinci yangın ise, Hamidiye Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Nazım Bey Caddesi üzerinde yabancı uyruklu ailelerin ikamet ettiği iki katlı müstakil evin bahçesinde bulunan odunlukta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler odunluğu sararken, olay yerine ulaşan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Alevler, bitişiğindeki iki katlı eve sıçramadan söndürülürken, ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. Her iki yangında da can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yangınlarla ilgili tahkikat başlatıldı.