Beyşehir’de peş peşe çıkan iki ayrı yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyşehir’de peş peşe çıkan iki ayrı yangın paniğe neden oldu

Beyşehir’de peş peşe çıkan iki ayrı yangın paniğe neden oldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde önce trafoda, ardından bir evin bahçesindeki odunlukta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere zamanında müdahale etti; can kaybı veya yaralanma olmadı, maddi hasar oluştu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde peş peşe çıkan iki ayrı yangın paniğe neden oldu.

İlk yangın, öğlen saatlerinde Dalyan Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, trafo yangını ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İkinci yangın ise, Hamidiye Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Nazım Bey Caddesi üzerinde yabancı uyruklu ailelerin ikamet ettiği iki katlı müstakil evin bahçesinde bulunan odunlukta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler odunluğu sararken, olay yerine ulaşan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Alevler, bitişiğindeki iki katlı eve sıçramadan söndürülürken, ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. Her iki yangında da can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yangınlarla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Beyşehir, 3. Sayfa, İtfaiye, Konya, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyşehir’de peş peşe çıkan iki ayrı yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu
Büyükçekmece’de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz Büyükçekmece'de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz
Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
Büyükçekmece’de toprak kayması meydana geldi Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi
Fatih Tekke’nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
Tuzla’da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı

16:14
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
15:48
TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig’de ilk kez uygulanacak
TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig'de ilk kez uygulanacak
15:33
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu’nu mest eden anons
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
14:44
İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 16:36:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Beyşehir’de peş peşe çıkan iki ayrı yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.