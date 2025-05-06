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Beyşehir'de Trafik Haftası Etkinliği

Beyşehir\'de Trafik Haftası Etkinliği

Beyşehir'de trafik kurallarına farkındalık için etkinlik düzenlendi, öğrencilere eğitim verildi.

06.05.2025 17:57
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde Karayolları Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte trafik kurallarına uyulması konusunda farkındalık oluşturuldu.

Anıt Meydanında trafik güvenliğini artırmak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik unsurlarının katılımıyla stant açıldı.

Komiser Ali Mert tarafından etkinlik kapsamında alana gelen öğrencilere trafik kuralları ve trafik güvenliği konularında çeşitli eğitim verildi, sunumlar yapıldı. 2025 yılının "Motosiklet yılı" olduğu hatırlatılarak motosiklet kullanımında uyulması gerekenler hakkında bilgiler verilirken, kask ve ekipman ile motosiklet kullanmanın önemine dikkat çekildi. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Salih Baysal ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhsin Başkaya'nın da eşlik ettiği etkinlikte öğrenciler trafik araçlarına bindirilerek görevlilerden uygulamalar hakkında bilgiler aldı.

Beyşehir İlçe Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar da etkinliğe katılarak öğrencilerle sohbet etti, eğitim ve uygulamalar hakkında trafik ekiplerinden bilgiler aldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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