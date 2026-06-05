Beyşehir'de Trafik Kazaları: 4 Yaralı - Son Dakika
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Beyşehir'de Trafik Kazaları: 4 Yaralı

Beyşehir\'de Trafik Kazaları: 4 Yaralı
05.06.2026 15:21
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki ayrı trafik kazasında toplam 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, ilçe merkezinde Antalya Caddesi Anıt Alanı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille çarpışarak devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü yaralandı.

Diğer kaza ise Atatürk Caddesi Adliye Sarayı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki motosikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada A.A., D.A. ve G.Ü. yaralandı. Her iki kazada yaralananlar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Beyşehir'de Trafik Kazaları: 4 Yaralı - Son Dakika

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