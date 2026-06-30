Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir-Konya Kara yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametine seyreden M.Ç.B. yönetimindeki 42 NS 561 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü M.Ç.B. ile yanındaki N.S. ve T.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Beyşehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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