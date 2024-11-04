Beyşehir Gölü Milli Parkında Sazlık Yangını - Son Dakika
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Beyşehir Gölü Milli Parkında Sazlık Yangını

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyılarındaki sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın, Beyşehir-Antalya Kara yolundaki ulaşımı olumsuz etkiledi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte zorlanıyor.

04.11.2024 16:45  Güncelleme: 16:55
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Beyşehir Gölü Milli Parkındaki sazlık alanda yangın

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyılarındaki sazlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, Beyşehir- Antalya Kara yolundaki ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Antalya Kara yolunun göle kıyısı bulunan sazlık alanda iki farklı noktada henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi. İtfaiye ve polis ekipleri, yangın ihbarının geldiği noktalara sevk edilirken, alevler nedeniyle gökyüzüne yükselen dumanlar Beyşehir-Antalya Kara yolunun bazı kesimlerini kapladı. Yoğun duman nedeniyle kara yolunun bazı kesimlerde görüş mesafesi azalırken ulaşım için de risk oluşturdu. Bunun üzerine karayolunda önlem alan trafik ekipleri yangın bölgesinden araçların güvenli bir şekilde geçmesi için kontrollü geçiş sağladı. Beyşehir ilçe merkezinden de görülebilen yoğun duman ve alevlerin olduğu bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kent merkezine yakın kıyıdaki sazlık alana yol olmaması nedeniyle giriş yapmakta zorlanırken, yangına yol kenarından su sıkarak müdahale edebildi. Söndürülemeyen alevlerin kontrol alınabilmesi için itfaiye ekipleri, bölgeye belediyeden alevlerin önünü kesmesi ve yayılmasını engellemek amacıyla traktör talebinde bulundu. İtfaiye ekiplerinin yangının söndürülmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA

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