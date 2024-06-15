Beyşehir Gölünde Kaçak Avcılara Yüksek Cezalar

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde devam eden av yasağına rağmen gölden elektroşok yöntemiyle kaçak olarak avlandığı tespit edilen 2 kişiye toplamda 209 bin 972 lira idari para cezası kesildi.

Beyşehir Gölünde tatlı su ürünlerinin üreme döneminde olması nedeniyle 15 Mart'ta başlayan balık avlama yasağı devam ediyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığına bağlı ekiplerin yasak dönemde kaçak avcılığın önüne geçilmesine yönelik müşterek olarak yürüttüğü denetim ve kontroller de sürüyor. Ekipler tarafından göl etrafındaki tüm karaya çıkış noktaları, sazlık alanlar, balık ve sülük avlak sahaları kontrol edilirken, gerçekleştirilen denetimlerde elektroşok yöntemiyle avcılık yaptığı tespit edilen 2 kaçak avcı yakalandı.

Avcılara kişi başı 104 bin 986 lira olmak üzere toplamda 209 bin 972 liralık idari para cezası uygulandı. Elektroşokla avcılıkta kullanılan av malzemelerine ve akım verilerek avlanan çok sayıda sazan balığına el konuldu. El konulan balıkların Beyşehir Göl Feneri Yardımlaşma Derneğine bağışlandığı açıklandı. - KONYA