Beyşehir'i Antalya ve Isparta'ya bağlayan yollarda üç ayrı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Beyşehir'i Antalya ve Isparta'ya bağlayan yollarda üç ayrı kazada 6 kişi yaralandı

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Beyşehir\'i Antalya ve Isparta\'ya bağlayan yollarda üç ayrı kazada 6 kişi yaralandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesini Antalya ve Isparta'ya bağlayan kara yollarında üç ayrı trafik kazası meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle bazı kesimlerde ulaşım aksadı, kazalarda yaralanan 6 kişi Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesini Antalya ve Isparta'ya bağlayan kara yollarında meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Beyşehir'de etkili olan yağışlı hava, ulaşımda da olumsuzluklara neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Isparta Kara yolunda biri çekici, diğeri otomobilin karıştığı iki ayrı kaza meydana geldi. Beyşehir-Antalya kara yolunda ise Kaymakam Virajı mevkisinde otomobilin karıştığı trafik kazası yaşandı. Yaşanan kazalar dolayısıyla bazı kesimlerde ulaşım bir süre aksarken, bazı güzergahlarda kontrollü olarak sağlandı. Kazaların ardından ihbar üzerine olay yerlerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazalarda yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Beyşehir'i Antalya ve Isparta'ya bağlayan yollarda üç ayrı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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