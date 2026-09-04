Beyşehir Mesutlar'da saman balyası yangını gece korkuttu, alevler evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyşehir Mesutlar'da saman balyası yangını gece korkuttu, alevler evlere sıçramadan söndürüldü

Beyşehir Mesutlar\'da saman balyası yangını gece korkuttu, alevler evlere sıçramadan söndürüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Mesutlar Mahallesi'nde gece yarısı çıkan yangında çok sayıda saman balyası yandı. Mahalle sakinleri ve gönüllü itfaiye tankerinin müdahalesiyle alevler yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde gece yarısı çıkan balya yangını paniğe neden oldu.

Yangın, Beyşehir ilçesine bağlı Mesutlar Mahallesi'nde bulunan bir tarlada çıktı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı balyaların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler geceyi aydınlatırken, yerleşim merkezine yakın bölgede yaşanan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangına ilk müdahale, mahalle muhtarlığına ait gönüllü itfaiye tankeriyle yapıldı. Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verirken, vatandaşlar traktörlerle yangın bölgesinin çevresinde çalışma yaparak alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların ortak müdahalesiyle yangının çevredeki yapılara ve diğer alanlara sıçramaması için yoğun çaba harcandı. Saatler süren çalışmaların ardından yangın, çevredeki yapılara ve daha geniş bir alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda saman balyası yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerin etkisiyle çevrede bulunan bazı ağaçlar da zarar gördü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Beyşehir, İtfaiye, Konya, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyşehir Mesutlar'da saman balyası yangını gece korkuttu, alevler evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

16:11
Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi
Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi
15:55
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede İşte ilk görüntüler
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
15:43
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı
15:39
Bursa’da tüyleri diken diken eden anlar Fonda yine o müzik var
Bursa'da tüyleri diken diken eden anlar! Fonda yine o müzik var
15:06
Silivri’deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
Silivri'deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
14:06
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 16:24:09. #7.12#
SON DAKİKA: Beyşehir Mesutlar'da saman balyası yangını gece korkuttu, alevler evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement