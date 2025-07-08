Beyt Hanun'da Bombalı Saldırı: 5 Asker Öldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'ndeki Beyt Hanun bölgesinde yol kenarına döşenen bir bombanın patlamasıyla 5 askerin öldüğünü, 14'ünün ise yaralandığını açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'ndeki Beyt Hanun bölgesinde daha önce yola döşenen bir bombanın patlamasında askerlerinin öldürüldüğünü duyurdu. IDF tarafından yapılan açıklamada, "İlk incelemelere göre dün gece 22.00 civarında Beyt Hanun'da yol kenarına döşenen bir bombanın patlaması sonucu 5 asker öldü, 2'si ağır 14 asker ise yaralandı. Askerler bir araç içerisinde değildi. İncelemelere göre ayrıca askerler kayıpları bölgeden çıkarmaya çalışırken silahlı çatışma gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı. IDF ayrıca, askerler bölgeye girmeden önce saldırının yaşandığı alanın İsrail Hava Kuvvetleri tarafından hedef alındığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'de duruma ilişkin, "Bu zor günde bütün İsrail halkı başını eğerek savaşçılarımızın yasını tutuyor. Sevdiklerini kaybeden aileleri kucaklıyor, yaralananların ise iyileşmesi için dua ediyoruz" açıklamasını gerçekleştirdi.

İsrail muhalefetinden tepkiler geldi

Saldırıya İsrailli siyasetçilerden de tepkiler geldi. İsrailli politikacılar duruma ilişkin yaptıkları açıklamalarda gelişmeleri "şoke edici" olarak nitelendirirken, bazı muhalefet üyeleri ise "Gazze'de hayatını kaybeden İsrail askerleri İsrail'i korumak için değil, Netanyahu'nun koalisyon hükümetini korumak için ölüyor" ifadelerini kullandı.

"Netanyahu'nun verebileceği en akılsız karar askerlerini Gazze Şeridi'nde tutmak olur"

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde de açıklamasında, "Dün akşam Beyt Hanun'da yaşanan saldırıda 5 İsrail askerinin öldürülmesi, işgalcilere güvenli olduğunu düşündükleri bir bölgede vurulan başka bir darbedir. Savaşçılarımızın Gazze Şeridi'nde düşmana karşı verdiği yıpratma savaşı onlara her gün daha fazla kayıp verdirecek. Yakın zamanda askerlerini kurtarmış olsalar da daha sonra başarısız olacaklar, bize daha fazla esir verecekler. Gazze'nin geleceğini ancak cesur direnişçi savaşçılarımız ve Filistin halkı kararlaştırabilir. Netanyahu'nun verebileceği en akılsız karar askerlerini Gazze Şeridi'nde tutmak olur" dedi. - GAZZE