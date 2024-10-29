Beyt Lahya'da İsrail Saldırısı: 77 Ölü

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İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da 5 katlı bir binayı hedef aldığı saldırıda 77 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarını 389 gündür sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da 5 katlı bir binayı vurdu. Saldırıda 77 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu, çok sayıda kişinin enkaz altında olduğu aktarıldı. Kamal Adwan Hastanesi'nden Dr. Hussam Ebu Safia, onlarca yaralının hastaneye getirildiğini belirterek tüm cerrahların yaralıları tedavi etmek için tekrar hastaneye dönmeleri çağrısında bulundu. Hastanedeki tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle yaralıların çoğunun hayatını kaybetme ihtimalinin bulunduğunu vurgulayan Safia, "Dünya harekete geçmeli ve Gazze Şeridi'ndeki soykırımı izlememeli. Dünyayı, hastanede onlarca yaralıyı tedavi etmek için uzman tıbbi heyetler göndermeye çağrıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kamal Adwan Hastanesi, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlilerin tedavi edildiği başlıca tıbbi tesis olarak biliniyor. İsrail güçleri birkaç gün önce hastaneye gerçekleştirdiği baskında onlarca sağlık personelini gözaltına almış, yaralılara bakan sadece 3 doktor kalmıştı. - BEYT LAHYA