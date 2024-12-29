Bez Bebekte Uyuşturucu Yakalandı - Son Dakika
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Bez Bebekte Uyuşturucu Yakalandı

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İskilip'te 'doğum günün kutlu olsun' notlu bez bebekten 14 gram uyuşturucu çıktı, 8 kişi gözaltına alındı.

29.12.2024 16:29
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'Doğum günün kutlu olsun' notunun bulunduğu bez bebekten uyuşturucu çıktı: 8 gözaltı

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde üzerinde 'doğum günün kutlu olsun kuzen, mutlu yıllar' yazılı bez bebeğin içerisinde 14 gram uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan 8 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, şahısların ilçeye sokmaya çalıştığı ve üzerinde, 'doğum günün kutlu olsun kuzen, mutlu yıllar' yazılı notun bulunduğu bez bebeğin içinden 14 metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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