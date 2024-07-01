Bıçak zoruyla ticari taksi ve lüks otomobil gasp eden şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Bıçak zoruyla ticari taksi ve lüks otomobil gasp eden şahıs tutuklandı

Eskişehir'de bıçak zoruyla önce ticari taksi daha sonra da otomobil gasp eden ve polis ekipleriyle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalanan 24 yaşındaki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli, psikiyatri ilaçlarının dozunu fazla kaçırdığını ve olayı bilinçsiz şekilde gerçekleştirdiğini söyledi.

01.07.2024 17:38
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Bıçak zoruyla ticari taksi ve lüks otomobil gasp eden şahıs tutuklandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bıçak zoruyla önce ticari taksi daha sonra da otomobil gasp eden ve polis ekipleriyle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalanan 24 yaşındaki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gece saat 00.30 sularında meydana gelen olayda, Tunalı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde müşteri gibi davranarak durdurduğu 26 T 0023 plakalı ticari taksiyi bıçak zoruyla gasp eden 24 yaşındaki Kaan Ali E., olay yerinden kaçtı. Taksi şoförünün ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Gasp edilen taksiyi Sümer Mahallesi Muhsin Ertuğrul Sokak'ta terk edilmiş vaziyette bulan ekipler, şüpheli şahsın aynı bölgede bulunan 26 SA 626 plakalı lüks otomobili de gasp ederek kaçtığını tespit etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüpheli şahıs, gasp ettiği lüks otomobil ile seyir halindeyken kovalamaca sonucu Akcami Mahallesi'nde yakalandı. Polis ekiplerinin etkisiz hale getirdiği şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltında yapılan sorgusunda şüpheli Kaan Ali E.'nin, düzenli kullandığı psikiyatri ilaçlarının dozunu fazla kaçırdığı için kendisini kaybettiğini ve olayı bilinçsiz şekilde gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, 2 ayrı 'Gasp' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Tutuklama, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bıçak zoruyla ticari taksi ve lüks otomobil gasp eden şahıs tutuklandı - Son Dakika

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