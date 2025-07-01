Bıçaklama Olayı: Eşini Yaralayan Adam Adliyeye Sevk Edildi

Erzurum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır şekilde yaralayan adam, polis tarafından adliyeye çıkarıldı.

Dün, Erzurum'a bağlı Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda ikamet eden Kezban T. ile eşi Mehmet T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet T. bıçakla, eşi Kezban T.'yi yaraladı. Eve gelen sağlık ekipleri ambulansla yaralı kadını Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Eşini bıçakla yaralayan adam ise polis tarafından gözaltına alındı. Hayati tehlikeyi atlatan kadının tedavisi halen devam ediyor.

Polisteki sorgusu tamamlanan Mehmet T. bugün polis eşliğinde Erzurum Adliyesi'ne getirildi. - ERZURUM