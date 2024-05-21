Bıçaklı Tehdit Sonucunda Sandalye ve Sopalı Meydan Dayağı

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Bıçaklı tehdidin sonu, sandalye ve sopalı meydan dayağı oldu... O anlar kamerada

Vatandaşlar bıçakla rahatsızlık veren adamı, sandalye, sopa, tekme ve tokatlarla dövdü

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, bıçakla saldırdığı kişilerden sandalye ve sopalarla meydana dayağı yedi. Şahsın dayak yediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Alanya Öğretmenevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs elindeki bıçakla Öğretmenevi personeliyle sözlü tartışma yaşadı. Ardından personellere bıçağı zaman zaman sallayan şahıs, Öğretmenevinin kapısından uzaklaşırken içerden çıkan bir kişi is elinde sandalye ile arkasından vurdu. Görevli personel sandalyeyle şahsa arka arkaya vurmaya devam etti. Olaya çevredeki esnaf da dahil olurken saldırgan şahsa bazı vatandaşlar da sopa ve tekmeler vurdu. Yere düşen şahsa, yaklaşık 7 kişilik grup tarafından adeta meydan dayağı atıldı.

Dayak cep telefonu kamerasında

Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde elinde bıçaklı şahsın öğretmenevi önünde personele doğru yöneldiği ve sözlü tartışma yaşadığı görüldü. Ardından sözlü tartışma yaşadığı kişinin eline aldığı sandalyeyle şahsa vurduğu ve çevredeki vatandaşların da yere düşen şahsa tekmeler savurduğu anlar yer aldı. Bir vatandaşın ise 'yeter arkadaşlar' dediği de görüntülere yansıdı.