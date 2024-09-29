Biga\'da Alabora Olan Teknedeki 7 Kişi Kurtarıldı

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde alabora olan teknedeki 7 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Biga ilçesi Bozlar köyü açıklarında saat 17.00 sıralarında bir tekne alabora oldu. Bölgeye ihbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Alabora olan teknedeki 7 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik botu ile Karabiga beldesine getirilen vatandaşlar, ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı yaptığı açıklamada, "Bozlar açıklarında bir teknenin alabora olması üzerine Sahil Güvenlik timlerimizce 7 vatandaşımız sudan alınmıştır. Sahil Güvenlik botumuzla karaya intikal ettirilen vatandaşlarımız, tedbiren İlçe Devlet Hastanemize sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamakta ve sağlıkları iyi durumdadır" dedi. - ÇANAKKALE