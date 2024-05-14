Biga'da minibüs ile traktör çarpıştı: 7 yaralı Facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
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Biga'da minibüs ile traktör çarpıştı: 7 yaralı Facianın eşiğinden dönüldü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, ambulanslarla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

14.05.2024 00:15
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Biga'da minibüs ile traktör çarpıştı: 7 yaralı

Facianın eşiğinden dönüldü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde minibüs ile traktör çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza dün akşam saat 22.30 sıralarında Biga'nın Göktepe köyü yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'den Biga'ya seyir halinde olan Nihat Kahve yönetimindeki 17 ABL 306 plakalı minibüs, önünde seyir halinde olan 17 LA 850 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada minibüs ve traktördeki 7 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavileri yapılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Biga'da minibüs ile traktör çarpıştı: 7 yaralı Facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Biga'da minibüs ile traktör çarpıştı: 7 yaralı Facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
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