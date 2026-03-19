Biga'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Biga ilçesinde narkotik suçlara yönelik yapılan denetimler çerçevesinde Biga Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada; şüpheli şahısa yapılan aramada uyuşturucu yapımında kullanılan 52,53 gram A/M hammadesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ve Uyuşturucu Madde Kullanma" suçu kapsamında adli soruşturma başlatıldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE