Bilecik 1. Amatör Lig'de 10. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Bilecik 1. Amatör Lig'de 10. Hafta Sonuçları

Bilecik 1. Amatör Lig\'de 10. Hafta Sonuçları

Bilecik 1. Amatör Lig'de 10'uncu hafta geride kalırken, A Grubu'nda liderliğini sürdüren Söğütspor, B Grubu'nda ise Pazaryerispor zorlu rakiplerini mağlup etti. A Grubu'nda 5 maçı 3-0'la, B Grubu'nda ise 3 maçı galibiyetle tamamladı. 11. hafta maçları olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi.

22.02.2025 12:19  Güncelleme: 12:21
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Bilecik 1. Amatör Lig'de 10'uncu hafta geride kalırken, A Grubunda Söğütspor, B Grubu'ndan ise; Pazaryerispor liderliklerini sürdürdü.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 10'uncu haftasında A Grubu'nda 3 maçta 17 gol, B Grubu'nda11 gol atılırken, her 2 grupta birer maç 3-0 hükmen sonuçlandı. A Grubu'nun lideri Söğütspor ligden çekilen 1963 Başak Spor Kulübüyle karşı karşıya gelirken maçı 3-0 hükmen kazandı. Gruptaki diğer müsabakalarda Cihangazispor kendi evinde Karaköy'e 3-0 mağlup olurken, Kürespor deplasmanda Gölpazarı Belediyespor'u 4-2 yendi. Son maçta ise, Bilecik derbisinde Bilecik 1969 Spor Kulübü, 1299 Bilecik Kulübünü 6-1 yendi. Bu sonuçlar sonrası Söğütspor 10'da 10 yaparak puanını 30'a çıkardı. Bilecik 1969 Spor Kulübü 23 puanla ikinci sırada yer alırken, Kürespor 18 puanla 3'üncü sırada yer aldı.

Pazaryerispor zorlu maçı kazanmasını bildi.

Bilecik 1. Amatör Lig'in B Grubu'ndan lider Pazaryerispor kendi evinde ligin güçlü takımlarından Osmaneli Gençlerbirliği Spor'u 2-1 yendi. Gruptaki diğer müsabakalarda Osmaneli Spor kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor'a 1-0 yenilirken, Akpınarspor kendi evinde Gülümbespor'u 5-2 mağlup etti. Ligden çekilen Vezirhanspor-İçköyspor müsabakası hükmen 3-0 İçköyspor galibiyeti ile sonuçlandı.

Bilecik 1. Amatör Lig'inde 11'inci hafta müsabakaları olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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