Bilecik Bozüyük'te alev alan otomobildeki yangın söndürüldü, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Bilecik Bozüyük'te alev alan otomobildeki yangın söndürüldü, yaralanan olmadı

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Bilecik Bozüyük\'te alev alan otomobildeki yangın söndürüldü, yaralanan olmadı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Aksutekke mevkiinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından duman yükseldi ve araç alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken yaralanan olmadı, yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.

Yangın, Bozüyük ilçesine bağlı Aksutekke mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Emin A. yönetimindeki 16 ABF 172 plakalı otomobilin motor kısmından duman yükselmeye başladı. Ardından otomobil bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının ardından araçta soğutma çalışması yapıldı.

Yangında yaralanan olmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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