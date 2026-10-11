Bilecik Bozüyük'te baraja gömülen otomobil için dalgıç Ercan Dülger göle daldı - Son Dakika
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Bilecik Bozüyük'te baraja gömülen otomobil için dalgıç Ercan Dülger göle daldı

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Bilecik Bozüyük\'te baraja gömülen otomobil için dalgıç Ercan Dülger göle daldı
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Bilecik Bozüyük'teki Dodurga Barajı kıyısında balık tutanların otomobili, vitesin boşta kalmasıyla eğimden kayarak suya gömüldü. Eskişehir'den gelen dalgıç Ercan Dülger, batan aracı çıkarmak için daldı; ekiplerin çalışması sürüyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yer alan Dodurga Barajı'na balık tutmaya giden vatandaşların vitesi boşta kalan otomobili gölete düştü. Sulara gömülen aracı çıkarmak için Eskişehirli dalgıç Ercan Dülger çalışma başlattı.

Olay, Dodurga Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balık tutmak amacıyla baraj gölü kenarına gelen vatandaşlar araçlarını kıyıya park etti. Bir süre sonra vitesi boşta bırakıldığı öğrenilen otomobil, eğimli arazide hareket ederek baraj sularına doğru kaydı. Kısa sürede suya gömülen araç gözden kayboldu.

İhbar ve yardım talebi üzerine Eskişehir'den bölgeye gelen dalgıç Ercan Dülger, suya batmış vaziyette bulunan aracın yer tespiti ve sudan çıkarılması için göle dalarak çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin göletteki çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA
EskişehirKurtarma3. SayfaBozüyükBilecikGüncelOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Bozüyük'te baraja gömülen otomobil için dalgıç Ercan Dülger göle daldı - Son Dakika
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