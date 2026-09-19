Bilecik Bozüyük\'te polis 44 kişiye KADES ve dolandırıcılık bilgilendirmesi yaptı

Bilecik Bozüyük'te polis 44 kişiye KADES ve dolandırıcılık bilgilendirmesi yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 4 Eylül Mahallesi'ndeki iş yerlerini ziyaret etti. Ekipler burada 44 vatandaşa KADES, hırsızlık, sahte para ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 44 vatandaşa güvenlik ve dolandırıcılık uyarısı yapıldı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerindeki iş yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.Çalışma kapsamında 44 vatandaşa Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), evden hırsızlık, sahte para, dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri ile genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.
Öte yandan ekipler tarafından vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.
Kaynak: İHA
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