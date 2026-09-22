Bilecik Bozüyük\'te polis 65 vatandaşa sahte para uyarısı yaptı

Bilecik Bozüyük'te polis 65 vatandaşa sahte para uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Bozüyük'te Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri 65 vatandaşa KADES, evden hırsızlık, sahte para ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaptı. Ekipler genel güvenlik uyarılarının yanı sıra bilgilendirici broşür de dağıttı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 65 vatandaşa sahte para uyarısı yapıldı.
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından vatandaşlara KADES (Kadın Acil Destek Uygulaması), evden hırsızlık, sahte para, dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri ile genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.
Öte yandan ekipler, vatandaşlara dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bilgilendirici broşürler dağıttı.
Kaynak: İHA
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