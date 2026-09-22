Bilecik Bozüyük'te polis 65 vatandaşa sahte para uyarısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik Bozüyük'te polis 65 vatandaşa sahte para uyarısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Bozüyük\'te polis 65 vatandaşa sahte para uyarısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Bozüyük'te Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri 65 vatandaşa KADES, evden hırsızlık, sahte para ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaptı. Ekipler genel güvenlik uyarılarının yanı sıra bilgilendirici broşür de dağıttı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 65 vatandaşa sahte para uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından vatandaşlara KADES (Kadın Acil Destek Uygulaması), evden hırsızlık, sahte para, dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri ile genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan ekipler, vatandaşlara dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bilgilendirici broşürler dağıttı.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkHırsızlıkGüvenlik3. SayfaBozüyükBilecikGüncelKADESPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncunun kiracısına dayak Taciz iddiasıyla öldüresiye dövülen kiracı konuştu Ünlü oyuncunun kiracısına dayak! Taciz iddiasıyla öldüresiye dövülen kiracı konuştu
Rusya’nın Kiev bölgesine düzenlediği İHA saldırılarında 3’ ü çocuk 4 kişi öldü Rusya'nın Kiev bölgesine düzenlediği İHA saldırılarında 3' ü çocuk 4 kişi öldü
Komşuları evinin önünde buldu 55 yaşındaki adamın acı sonu Komşuları evinin önünde buldu! 55 yaşındaki adamın acı sonu
Karaman Ermenek’te kontrolden çıkan sürat motorundaki 2 kişi hayatını kaybetti Karaman Ermenek'te kontrolden çıkan sürat motorundaki 2 kişi hayatını kaybetti
Samsun İlkadım’da intihara kalkışan 22 yaşındaki ABD vatandaşı kadın indirildi Samsun İlkadım'da intihara kalkışan 22 yaşındaki ABD vatandaşı kadın indirildi
Odayı duman kaplayınca uyandılar İnegöl’de yaşlı çift sobadan sızan gazdan etkilendi Odayı duman kaplayınca uyandılar! İnegöl'de yaşlı çift sobadan sızan gazdan etkilendi
09:42
Dünyanın en büyük masalarından birine oturuyor Ali Koç’a olay yorum
Dünyanın en büyük masalarından birine oturuyor! Ali Koç'a olay yorum
09:19
Silah seslerinin yükseldiği okuldan ilk görüntüler Saldırgan böyle kaçtı
Silah seslerinin yükseldiği okuldan ilk görüntüler! Saldırgan böyle kaçtı
09:03
Stadyum girişinde skandal görüntü Polise tükürdüler
Stadyum girişinde skandal görüntü! Polise tükürdüler
08:39
Manisa’da okula silahlı saldırı: 8 öğrenci yaralandı
Manisa'da okula silahlı saldırı: 8 öğrenci yaralandı
08:34
Erdoğan’dan Hamdi Ulukaya’ya yatırım çağrısı: Seni de bekliyoruz
Erdoğan'dan Hamdi Ulukaya'ya yatırım çağrısı: Seni de bekliyoruz
08:28
Aziz Yıldırım ve Asensio arasında olay diyalog Tercüman bakakaldı
Aziz Yıldırım ve Asensio arasında olay diyalog! Tercüman bakakaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 10:04:05. #.0.3#
SON DAKİKA: Bilecik Bozüyük'te polis 65 vatandaşa sahte para uyarısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement