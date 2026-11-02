Bilecik Bozüyük'te yediği mantardan zehirlenen 48 yaşındaki kişi hastanelik oldu

Bilecik Bozüyük'te yediği mantardan zehirlenen 48 yaşındaki kişi hastanelik olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kanlıca mantarı sandığı mantarı yiyen 48 yaşındaki kişi, bulantı ve karın ağrısıyla Bozüyük Devlet Hastanesine başvurdu. Tedaviyi reddeden kişi taburcu edilirken hayati tehlikesinin bulunmadığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kanlıca mantarı olduğunu düşündüğü mantarı yiyen bir kişi, zehirlenerek hastanelik oldu.
Olay, Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bünyamin Ç. (48), kanlıca mantarı olarak değerlendirdiği mantarı yedi. Bir süre sonra bulantı ve karın ağrısı şikayetleri yaşayan şahıs, kendi imkanlarıyla Bozüyük Devlet Hastanesine başvurdu.
Hastanede yapılan değerlendirmelerin ardından tedaviyi reddeden şahsın taburcu edildiği öğrenildi. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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