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Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı trafik kazasında yaralandı - Son Dakika
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Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı trafik kazasında yaralandı

Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, dün gece meydana gelen trafik kazasında hafif yaralandı. Süer'in kullandığı makam aracı ile başka bir otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı trafik kazasında yaralandı
25.12.2023 - 10:13,
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Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza dün gece Reşadiye Mahallesi Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Belediye Başkanı Hayri Süer'in kullandığı 34 BLL 489 plakalı makam aracı ile M.Y.'nin kullandığı 11 BA 556 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç kaldırıma savrulurken sürücüleri hafi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla araçlardan çıkan yaralılara, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı trafik kazasında yaralandı - Son Dakika


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