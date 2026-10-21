Bilecik Gölpazarı'nda otomobilin kontrolden çıktığı kazada sürücü yaralandı - Son Dakika
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Bilecik Gölpazarı'nda otomobilin kontrolden çıktığı kazada sürücü yaralandı

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yağmurla kayganlaşan yolda otomobilin kontrolden çıkması sonucu sürücü yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gölpazarı-Yenipazar kara yolunda, ilçe merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Sümeyra B. yönetimindeki 11 EK 300 plakalı otomobil, Gölpazarı'ndan Yenipazar yönüne seyir halindeyken yağış nedeniyle ıslanan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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