Bilecik Gölpazarı'ndaki Mezarlıkların Üzerine Devrilen Ağaçlar Kaldırılmayı Bekliyor - Son Dakika
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Bilecik Gölpazarı'ndaki Mezarlıkların Üzerine Devrilen Ağaçlar Kaldırılmayı Bekliyor

Bilecik Gölpazarı\'ndaki Mezarlıkların Üzerine Devrilen Ağaçlar Kaldırılmayı Bekliyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Mezarlığı'nda devrilen ağaçlar yaklaşık 3 yıldır kaldırılmayı bekliyor. Vatandaşlar, belediyenin ağaç dallarını temizlememesine tepki göstererek çözüm istiyor.

07.08.2024 11:01  Güncelleme: 11:04
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde mezarların üzerine devrilen ağaçlar kaldırılmayı bekliyor.

İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Mezarlığı'nın içler acısı hali görenleri üzüntüye sevk ediyor. Mezarlıkta yaklaşık 3 yıl önce devrilen ağaçların üzerine 45 gün önce yenileri devrilince mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Mezarlıkların üzerindeki ağaç dallarını temizlemeyen belediyeye tepki gösteren vatandaşlar, "Diriye saygınız yok, bari ölüye saygınız olsun" dedi.

Öte yandan vatandaşlar, yan taraftaki mezarlığa geçmek için 300 metre yok yürüdüklerini anlatarak buna da bir çözüm bulunması istedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik Gölpazarı'ndaki Mezarlıkların Üzerine Devrilen Ağaçlar Kaldırılmayı Bekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Gölpazarı'ndaki Mezarlıkların Üzerine Devrilen Ağaçlar Kaldırılmayı Bekliyor - Son Dakika
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