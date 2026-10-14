Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar, Polisevi\'nde personelden çalışmaları dinledi

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, emniyet bünyesindeki şube müdürlüklerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğünde düzenlenen programda Çağlar, Güvenlik, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele, Trafik Denetleme ile Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüklerinde görevli personelle bir araya geldi. İlgili birimlerin yürüttüğü çalışmalar ve hizmet süreçleri hakkında detaylı bilgi alan Çağlar, mevcut uygulamaları değerlendirdi.

Program, yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve personelin görüş alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi.